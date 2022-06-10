Китай уверяет, что ранее этого не делал.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и его американский коллега Ллойд Остин впервые провели личную встречу. Разговор, в частности, касался Украины.

Как сообщает CNN, война России против Украины оказалась одним из спорных вопросов.

Остин призвал своего китайского коллегу не оказывать России никакой материальной поддержки.

На пресс-конференции после встречи представитель минобороны Китая Ву Цянь подчеркнул, что Китай этого не делал.

"Китай не оказывал России военной помощи. Это точно", — сказал он.

Встреча состоялась во время четвертой поездки Остина в Индо-Тихоокеанский регион по официальному запросу военного руководства Китая.

Она длилась около часа (вдвое больше, чем планировалось). Согласно заявлениям китайской стороны, встреча была "откровенной", "позитивной и конструктивной", дала "хороший эффект".

Среди обсуждаемых - Тайвань. Также говорили о желании США установить более надежные линии связи вооруженными силами стран, чтобы избежать перерастания конкуренции в конфликт.

Представитель МО Китая сказал, следующие шаги в отношениях США и Китая будут включать проведение обменов и переговоров о сотрудничестве как по военным, так и по дипломатическим каналам.

"Китайская сторона считает, что лучше встретиться, чем не встретиться, и лучше вести переговоры, чем не говорить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.

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