В Китае описали отношения с РФ как "партнерство, а не альянс" / фото ua.depositphotos.com

Министр обороны Китая Вэй Фенхе заявил, что его страна никогда не предоставляла оружие России для войны против Украины.

Об этом Фенхе сказал на ежегодной конференции по вопросам обороны "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщает издание The Washington Post.

Как отмечает американское издание, похоже, что Вэй Фенхе умалил поддержку Китаем Москвы, одновременно повторяя линию Пекина, что Соединенные Штаты виноваты в обострении конфликта.

"Позвольте мне четко заявить: что касается вопроса Украины, Китай никогда не оказывал какую-либо материально-техническую поддержку России", - подчеркнул Фенхе, отвечая на вопрос о все более близких связях Пекина с Москвой.

Он описал отношения Китая и России как "партнерство, а не альянс".

"Это не целенаправленно против любой третьей страны", - заявил он.

Министр обороны добавил, что отношения и сотрудничество Китая с Россией будут "продолжать расширяться".

Он считает, что Соединенные Штаты "затягивают конфликт" между Россией и Украиной путем предоставления оружия и поддержки Украины, одновременно возглавляя политику международных санкций против России.

Как сообщал УНИАН, ранее США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительная армия Китая поддерживает вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.

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