Министр обороны Китая считает, что Соединенные Штаты "затягивают конфликт" между Россией и Украиной путем предоставления оружия и поддержки.

Министр обороны Китая Вэй Фенхе заявил, что его страна никогда не предоставляла оружие России для войны против Украины.

Об этом Фенхе сказал на ежегодной конференции по вопросам обороны "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщает издание The Washington Post.

Как отмечает американское издание, похоже, что Вэй Фенхе умалил поддержку Китаем Москвы, одновременно повторяя линию Пекина, что Соединенные Штаты виноваты в обострении конфликта.

"Позвольте мне четко заявить: что касается вопроса Украины, Китай никогда не оказывал какую-либо материально-техническую поддержку России", - подчеркнул Фенхе, отвечая на вопрос о все более близких связях Пекина с Москвой.

Он описал отношения Китая и России как "партнерство, а не альянс".

"Это не целенаправленно против любой третьей страны", - заявил он.

Министр обороны добавил, что отношения и сотрудничество Китая с Россией будут "продолжать расширяться".

Он считает, что Соединенные Штаты "затягивают конфликт" между Россией и Украиной путем предоставления оружия и поддержки Украины, одновременно возглавляя политику международных санкций против России.

Как сообщал УНИАН, ранее США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительная армия Китая поддерживает вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.

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