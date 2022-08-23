Национальный телеком-оператор инвестирует в развитие телеком сети, чтобы украинцы оставались на связи. В первом полугодии 2022 года Киевстар потратил более 1,7 млрд грн на развитие и восстановление телеком сети. Также компания построила 230 новых базовых станций 4G связи.

Ежедневно специалисты Киевстар обеспечивают стабильную работу телеком сети. Благодаря их усилиям 90% оборудования сети работает в обычном режиме, предоставляя абонентам услуги голосовой связи и интернета. Компания не только отстраивает мобильное оборудование, которое подверглось разрушениям из-за войны, но и строит новые, современные базовые станции, чтобы обеспечивать жителям Украины доступ к связи 4G.

Так, с 24 февраля 2022 года Киевстар построил 230 новых базовых станций. В частности 30 базовых станций было установлено в Киевской области – в Белоцерковском, Вышгородском, Макаровском, Бучанском и Броварском районах. На юге Украины Киевстар усиливает радиосеть в Одесской и Николаевской областях. За полгода здесь установлена 21 новая базовая станция - в Измаильском, Белгород-Днестровском, Березовском и Первомайском районах. Новое строительство продолжается даже в тех областях, которые страдают от обстрелов со стороны агрессора. Так, по 7 новых базовых станций установлено в Житомирской и Харьковской областях, по 10 базовых станций – в Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой области.

Наибольшее количество новых базовых станций – более 130 – Киевстар построил на западе Украины. С начала вооруженной агрессии России эти области приняли к себе наибольшее количество вынужденных переселенцев. В частности, по данным Киевстар, почти 5 миллионов абонентов мигрировали на Западную Украину. Как результат, мобильный трафик в населенных пунктах на западе Украины стремительно растет - на 60% по сравнению с "довоенным" временем. В отдельных городах, таких как Мукачево, Трускавец, мобильный трафик увеличился почти на 100%.

Киевстар уделяет внимание помощи и защите населения от угроз войны. Так, компания оборудовала бесплатным интернетом более 1260 укрытий в разных городах Украины, а также обеспечила интернетом 360 модульных домов для переселенцев. Также компания выделила 300 млн грн для поддержки кибербезопасности и восстановления цифровой инфраструктуры страны в рамках государственной платформы United24, которая реализуется под патронатом Президента Украины. Кроме того Киевстар перечислил свыше 49 млн грн помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны.

Киевстар поддерживает абонентов, помогая им оставаться на связи с родными и близкими. За 6 месяцев 2022 года абоненты получили от телеком оператора бонусов и бесплатных услуг на сумму 563 млн грн. А в 30 странах мира абоненты "Киевстар" могут пользоваться услугами роуминга по своим "домашним" тарифам.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Компания обеспечивает наивысшую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla за 4 кв.2021г. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua