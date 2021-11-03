Состоявшаяся приватизация завода "Большевик" выгодна столичным и государственным властям.

Такую точку зрения озвучил Олег Неплях, партнер и руководитель отдела "Инвестиции и рынки капитала" (KPMG), а также советник Фонда государственного имущества Украины.

Государство проделало значительную работу по отмене отчуждения части зданий в пользу третьих лиц. И хотя решение суда не в пользу государства накануне даты подачи документов на конкурс могло стать негативным фактором, - эксперт уверен, что продажа должна была состояться именно сейчас.

"Альтернативой продавать "как есть" была бы долгосрочная осада, которая заняла бы годы, и, если бы она была проиграна фондом, приватизация не состоялась или состоялась бы по уже более низкой цене", — рассказал Олег Неплях.

При этом сделка выгодна и столичным властям. Вместо проблемной полузаброшенной территории город может получить новый район. Только, по предварительным прогнозам, инвестиции в строительство ожидаются свыше 10 млрд грн.

Среди негативных сторон состоявшегося аукциона Неплях назвал малое количество участников: "Мы до последнего рассчитывали на 7-8 участников, что создало бы более живую конкуренцию. К сожалению, в последний день подачи документов нам стало известно о решение ряда компаний отказаться от подачи документов". Однако эксперт отметил, что затягивание торгов не подняло бы стоимость.

Автор: Иван Бойко