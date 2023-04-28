Страна может навлечь на себя западные санкции из-за торговли с агрессором.

Европейский союз пригрозил властям Узбекистана санкциями из-за экономической поддержки России, которая пытается сделать из рынков постсоветских стран новые "хабы" для обхода западных санкций.

Принять соответствующие меры пригрозил спецпосланник Евросоюза Дэвид О’Салливан в рамках своего визита в Ташкент 27 апреля. Он заявил, что у ЕС нет желания разрушать экономику третьих стран мира и, в частности, Узбекистана, однако там готовы принять соответствующее решение, пишет The Moscow Times.

Речь идет о параллельном импорте микрочипов и оптического оборудование европейского производства, которые ЕС запретил экспортировать на территорию России. По словам чиновника, такая торговля помогает российской военной машине вести "убийственную войну" против украинцев.

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"Мы наблюдали увеличение экспорта товаров из этого списка через территорию Узбекистана на 126% - что довольно значительно", - заявил О’Салливан.

Казахстан "отвернулся" от РФ из-за угрозы санкций

Напомним, что ранее в нарушении санкций уличили Казахстан. Тогда резкое предупреждение о том, чем может закончиться сотрудничество страны с Россией сделала помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. Она лично приехала в Астану ради встречи с правительством.

После этого глава финансового регулятора АРРФР Мадина Абылкасымова заявила, что местные банки усилят меры для предотвращения нарушения санкций. В частности, там усилят контроль за валютными операциями.

Ранее стало известно, что Центрбанк РФ столкнулся с масштабным дефицитом евро, долларов и юаней из-за санкций.

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