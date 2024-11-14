'Укрпочта' выпустит историческую марку ко Дню Достоинства и Свободы (фото)

Тираж новой марки составляет 60 тысяч марочных листов.

Государственная "Укрпочта" ко Дню Достоинства и Свободы, который празднуется ежегодно 21 ноября в честь начала Оранжевой революции и Революции Достоинства, выпустит новую коллекцию марок "Тризуб Независимости".

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, на марках воспроизведены восемь вариантов изображений Тризуба на важных документах украинской государственности из коллекции музея Шереметьевых.

"Дизайнер Владимир Таран создал впечатляющую композицию, которая сочетает трезубец - главный символ государственности - и 8 исторических печатей украинских учреждений и военных органов 1918-1921 годов. Среди них и тот трезубец, который был утвержден в 1992 году Верховной Радой как государственный символ независимой Украины", - отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Отмечается, что тираж составляет 60 тысяч марочных листов. Также была использована технология конгревного тиснения, то есть рельефного изображения. Предзаказать можно уже онлайн в магазине почтового оператора, а 21 ноября - приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.

"Укрпочта" - последние новости

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" с 11 ноября прекратил принимать ненадлежащим образом упакованные отправления из-за введения автоматизированных сортировочных линий.

1 октября почтовый оператор ввел в обращение благотворительную почтовую марку "Под покровом Богородицы" ко Дню защитников и защитниц Украины.

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