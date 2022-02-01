Эксперты напомнили, что происходило в 2014 году - когда начиналась российская агрессия.

Возможное вторжение российских войск в Украину отразится на отечественном рынке труда - пострадают все сферы.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на мнения опрошенных экспертов.

В настоящее время ситуацию на рынке труда они оценивают как стабильную. Для прогноза на случай "большой войны" аналитики вспоминают, что было восемь лет назад, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

"В 2014-2015 годах на рынке труда сильно сокращали заработные платы, увольняли сотрудников, компании закрывались, сокращались бонусные программы. Бизнес старался экономить и оптимизировать траты, а сотрудники боялись потерять работу. Даже при остром недовольстве рабочим местом никто не увольнялся", - говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская.

Эксперт рынка труда Сергей Марченко подтверждает, что в период вторжения России на Донбасс количество вакансий на сайтах поиска работы упало вдвое.

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"Если будет полномасштабное вторжение в Харьков, Чернигов, в сторону Киева - обвал будет очень сильным. Возможно, работодатели даже прекратят поиск сотрудников. Но такой вариант я считаю маловероятным", - говорит он.

Марченко также допустил, что реакция рынка на возможную агрессию РФ будет не такой резкой, как в 2014 году, поскольку сейчас страна уже имеет подобный опыт.

В целом эксперты прогнозируют, что обострение войны затронет практически все сферы.

"Даже аграрная отрасль, которая чувствует себя на рынке уверенно, работает на экспорт, все равно будет ограничена. Чтобы выполнить обязательства по контрактам с западными партнерами, им нужно как-то отправить груз. А если границы будут закрыты, то сделать это будет невозможно", - говорит Березовская.

Самой уязвимой может оказаться сфера услуг.

"Это и консалтинг, и маркетинг, и реклама. Также физические услуги, которые предоставляют населению: рестораны, SPA-центры. Возможно, будет момент "проседания", когда людям будет просто не до этого", - поясняет Марченко.

По мнению эксперты рынка труда Татьяны Пашкиной, в случае новой агрессии РФ пострадают те же сферы, что и во время пандемии. В частности, туризм.

В меньшей степени активные боевые действия могут затронуть удаленных работников.

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"Если ты дизайнер, можешь работать за компьютером и отправлять макет на email, у тебя будет преимущество над, условно, токарем, которому, чтобы точить детали, нужен завод и станок", - говорит Марченко. И добавляет: в случае "большой войны" работу смогут продолжить те, кто может делать ее дистанционно - журналисты, копирайтеры, пиарщики, разработчики или рекрутеры.

Как сообщалось, Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд стран Запада заговорили о том, что РФ может пойти на вторжение.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в конце января этого года утверждал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.