Кабмин хочет оставить под контролем государства десятую часть госкомпаний
Кабинет министров Украины намерен оставить под контролем государства около 300 предприятий из более чем 3 тысяч.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Экономическая правда".
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"Сегодня на повестке дня мы рассмотрим несколько важных решений, касающихся реформы и эффективного управления госимуществом. Эти решения определяют основы того, как мы видим баланс между государственным и частным секторами", - сказал Шмыгаль.
Условия приватизации
По его словам, речь идет о передаче в управление Фонда госимущества более 200 объектов госсобственности для начала приватизации этих объектов.
"Главными условиями приватизации мы видим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующее предприятие", - напомнил премьер.
Причина сокращения количества госпредприятий
"В Украине более 3 тысяч государственных предприятий и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. В других развитых странах нет такого количества госпредприятий. Это десятки, сотни максимум госпредприятий, находящихся в управлении госорганов власти.
Мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых конкурсах. Компании, которые должны остаться в управлении государства - это предприятия, которые касаются нацбезопасности, энергетики, естественных монополий и предприятия, связанные с социально важными процессами в обществе", - добавил он.
"Наша стратегия - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства", - подчеркнул Шмыгаль.
Грядущая большая приватизация
- В январе Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год. В список вошли 11 предприятий энергетической сферы.
- Фонд государственного имущества Украины также может выставить на продажу подлежащие приватизации заводы, входящие в состав госпредприятия "Укрспирт", уже в конце лета текущего года.
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