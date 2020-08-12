Кабмин хочет оставить под контролем государства десятую часть госкомпаний

Из 3 тысяч госпредприятий под контролем Кабмина останутся около 300.

Кабинет министров Украины намерен оставить под контролем государства около 300 предприятий из более чем 3 тысяч.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Экономическая правда".

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"Сегодня на повестке дня мы рассмотрим несколько важных решений, касающихся реформы и эффективного управления госимуществом. Эти решения определяют основы того, как мы видим баланс между государственным и частным секторами", - сказал Шмыгаль.

Условия приватизации

По его словам, речь идет о передаче в управление Фонда госимущества более 200 объектов госсобственности для начала приватизации этих объектов.

"Главными условиями приватизации мы видим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующее предприятие", - напомнил премьер.

Причина сокращения количества госпредприятий

"В Украине более 3 тысяч государственных предприятий и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. В других развитых странах нет такого количества госпредприятий. Это десятки, сотни максимум госпредприятий, находящихся в управлении госорганов власти.

Мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых конкурсах. Компании, которые должны остаться в управлении государства - это предприятия, которые касаются нацбезопасности, энергетики, естественных монополий и предприятия, связанные с социально важными процессами в обществе", - добавил он.

"Наша стратегия - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства", - подчеркнул Шмыгаль.

Грядущая большая приватизация

В январе Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год. В список вошли 11 предприятий энергетической сферы.

Фонд государственного имущества Украины также может выставить на продажу подлежащие приватизации заводы, входящие в состав госпредприятия "Укрспирт", уже в конце лета текущего года.

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