До конца лета: заводы "Укрспирта" готовятся "пустить с молотка"

На приватизацию уже переданы 12 спиртзаводов нерабочего концерна "Укрспирт".

Фонд государственного имущества Украины может выставить на продажу подлежащие приватизации заводы, входящие в состав госпредприятия "Укрспирт", уже в конце лета текущего года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрспирта" со ссылкой на заместителя главы ФГИУ Тараса Елейко.

По его словам, "Укрспирт" через Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передал в список на приватизацию 12 спиртзаводов.

"Думаю, что мы их максимально быстро выставим на продажу, тем более, правительство в ближайшее время должно утвердить соответствующую программу... Сейчас мы формируем условия приватизации: согласно закону, мы должны сохранить определенное количество работников, включить инвестиционные обязательства и тому подобное. Думаю, уже к концу лета сможем объявить первые аукционы", - приводятся в сообщении слова Елейко.

Отмечается, что в состав работающего госпредприятия "Укрспирт" входит 41 производственная площадка, а в состав его предшественника - концерна "Укрспирт" – 37 заводов, которые фактически не работают.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую на отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

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