Соответствующий проект закона будет передан на голосование в Верховную Раду.

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается адаптировать Таможенный кодекс Украины к законодательству стран-членов Европейского Союза в части определения происхождения при импорте/экспорте товаров в Украину.

Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

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«Проектом закона предусмотрено приближение Таможенного кодекса Украины к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами членами, с другой стороны, с целью адаптации законодательства Украины к законодательству стран-членов ЕС в части определения непреференционного происхождения при импорте/экспорте товаров в Украину», - сказано в пояснительной записке к документу.

Соответствующий проект закона будет передан на голосование в Верховную Раду.

Справка УНИАН

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Непреференциальные правила - правила для определения страны происхождения товаров, в отношении которых не предусмотрены тарифные преференции.

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Автор: Богдан Слуцкий