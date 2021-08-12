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Міжнародне аналітичне агенство IWSR (International Wine & Spirit Research) опублікувало свіжий звіт по українському алкогольному ринку з оглядом результатів 2020 року, в якому бренд трав'яного лікеру Jägermeister підтвердив лідерство своєї ринкової позиції в категорії лікери. Частка ринку бренду Jägermeister в 2020 році склала 25,6%. В кризовому 2020 році німецький лікер не тільки встояв на ногах, але і досяг вражаючого зростання + 39,8% CAGR 2019/2020.

Дистриб'ютором Jägermeister в Україні є BAYADERA GROUP. Не дивлячись на падіння в каналі HoReCa бренд зайняв сильні позиції в Off-trade і E-commerce.

У 2020 році спеціально до Дня Незалежності України німецький бренд Jägermeister представив лімітований дизайн пляшки, присвячений знаковим символам українських міст і регіонів. На етикетці показані Мерефо-Херсонський міст в Дніпрі, що з'єднує два береги Дніпра, Воронцовський маяк в Одесі, українські Карпати, як символ сміливості - київський пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому. Ще одним елементом стала київська стрічкоткацька фабрика на Нижньоюрківській, її Jägermeister описує як місце витоків культури нічного життя.

Винайдений більше 80 років тому Jägermeister виготовляється за секретним рецептом. У його складі 56 різних трав, спеції, коріння і фрукти. Кількість пляшок ємністю 0,7 літра, проданих за 2020 рік у більш ніж 150 країнах, перевищила 89,5 млн.

"Jägermeister в черговий раз підтвердив свою конкурентоспроможність і популярність згідно результатів IWSR, які є об'єктивним міжнародним підтвердженням досягнень бренду в продажу високоякісних алкогольних напоїв. Таке зростання обумовлене рядом факторів, у числі яких обізнаність сучасного споживача і його готовність платити за бренд. Успіх Jägermeister в 2020 році був досягнутий завдяки гнучкому підходу в управлінні, високій якості продукту, професійній маркетинговій команді і налагодженій дистриб'юторській мережі по всій країні. Алкогольний холдинг BAYADERA GROUP продовжує підтверджувати статус лідера серед компаній-імпортерів. Згідно даних аналітичного департаменту холдингу за підсумками 2020 року компанія займає перше місце по імпорту коньяків, шампанського, віскі, рому, лікерів, текіли та інших напоїв. Jägermeister залишається одним з пріоритетних в нашому портфелі імпортних брендів і впевнено зміцнює свої позиції в Україні створюючи власне ком'юніті і впізнаваний стиль."- коментує генеральний директор BAYADERA GROUP Анатолій Корчинський.

BAYADERA GROUP - лідер алкогольної галузі України - успішно працює на ринку з 1991 р. Штат компанії налічує більше 4 тис. Співробітників. Наймасштабніша дистриб'юторська мережа (30 філій) здійснює прямі поставки в 35 000 торгових точок країни. Холдинг входить в топ-3 українських експортерів алкогольної продукції з картою експорту понад 46 країн. Компанія об'єднує профільні активи - дистриб'юторські компанії і 3 власні виробничі майданчики та має власне виробництво в Білорусі та Туреччині. Також є ексклюзивним імпортером брендів: Moët Hennessy, Diageo, Rémy Cointreau і ін.

Автор: Иван Бойко