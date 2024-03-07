Под экологический налог ЕС подпадает $6 млрд украинского экспорта, отметил Владислав Антипов.

Европейский механизм углеродной корректировки импорта CBAM может создать дополнительные расходы на традиционную металлопродукцию до €100 за тонну. Об этом заявил руководитель компании "Центр экологии и развития новых технологий" Владислав Антипов.

Антипов также подчеркнул, что под действие CBAM подпадает около $6 млрд украинского экспорта, почти 90% которого составляет продукция горно-металлургической промышленности. Но до 2026 года, то есть на первом этапе CBAM, компании-импортеры должны только отчитываться об объемах углеродного следа своих товаров, а именно выбросов от: черной металлургии; алюминия; удобрений; цемента; электроэнергии; водорода; некоторых других товаров при определенных условиях.

На втором этапе компаниям придется платить так называемые CBAM-сертификаты. И это создает для украинских компаний значительные риски, ведь между системой налогообложения СО2 в Украине и ЕС есть противоречия.

Видео дня

Антипов отметил: создание системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ) – это важный шаг в направлении евроинтеграции, который позволит смягчить последствия CBAM для украинских предприятий. Однако реформа должна быть очень четко синхронизирована с доступностью финансирования для внедрения на конкретных предприятиях.

"Без понятных источников финансирования, которые, к сожалению, еще четко не определены, все наши реформы и стратегии останутся на бумаге, как и происходило последние 30 лет", – подчеркнул Антипов.

Ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина ежегодно будет терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь в законе о СВАМ есть норма, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас – полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.