Украинский производитель рыбных консервов "Интеррыбфлот", известный своим брендом "Аквамарин", работает над планами расширения и модернизации производства вопреки сложной экономической ситуации в стране. Компания, ежегодно производящая около 28 миллионов банок консервов, планирует существенно увеличить свои мощности в ближайшие годы.

Амбициозные планы расширения производства

Григорий Луцай, соучредитель "Интеррыбфлота", рассказал о стратегии компании: "Мы видим растущий спрос на нашу продукцию как в Украине, так и за рубежом. Это побуждает нас к активным действиям. Наш план предусматривает увеличение производственных мощностей на 20-25%".

Ключевым элементом модернизации станет строительство дополнительной универсальной производственной линии. "Новая линия позволит нам расширить ассортимент и заместить некоторые импортные продукты на рынке. Мы сможем производить новые виды консервов, которые ранее были доступны только как импортные", – пояснил Андрей Чуклин, совладелец "Интеррыбфлота".

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Компания также планирует обновить некоторые этапы производства, заменив устаревшее оборудование на современное. "Это повысит нашу эффективность на 40% и значительно уменьшит расход воды и энергии. Такие инвестиции не только улучшат наше производство, но и сделают его более экологичным", – добавил Чуклин.

Важным аспектом модернизации "Интеррыбфлота" является повышение энергонезависимости предприятия. "Мы уже установили мощные генераторы, в частности современную электрогенераторную установку, которая обеспечивает бесперебойную работу основных этапов производства при отключениях от сети", – рассказал Луцай. Кроме того, компания готовится к установке солнечной электростанции мощностью 100 кВт. "Это позволит нам не только уменьшить зависимость от внешних источников энергии, но и снизить наш углеродный след", – подчеркнул он.

Выход "Интеррыбфлота" на европейский рынок

"Интеррыбфлот" также имеет амбициозные планы по выходу на рынки Европы.

"Мы работаем над получением разрешительных документов, что даст нам возможность предложить нашу продукцию потребителям в ЕС. Это откроет для нас новый большой рынок и поможет увеличить валютные поступления в Украину", – отметил Чуклин.

Компания подчеркивает, что модернизация не только повысит эффективность производства, но и создаст новые рабочие места. "Мы ожидаем, что сможем увеличить количество рабочих мест минимум на 10%. В условиях войны создание новых рабочих мест важно для поддержки экономики региона", – сказал Луцай.

Несмотря на сложности военного времени, "Интеррыбфлот" продолжает активно поддерживать экономику Украины. В 2023 году компания уплатила более 104 млн грн налогов. Кроме того, предприятие поставило более 12 миллионов банок консервов для нужд Вооруженных Сил Украины. "Наша продукция стала важной частью рациона военнослужащих, особенно в полевых условиях", – отметил Луцай.

"Наша стратегия развития – это не только о бизнесе. Это о поддержке экономики Украины через увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создание рабочих мест и расширение экспорта", – подытожил Андрей Чуклин.

Планы "Интеррыбфлота" демонстрируют, что украинский бизнес не только адаптируется к сложным условиям войны, но и активно инвестирует в будущее, способствуя восстановлению и укреплению экономики страны. Компания продолжает производить широкий ассортимент продукции, включая консервы из импортного (сардины, тунец, скумбрия) и украинского (бычки, килька черноморская, толстолобик) сырья, обеспечивая потребителей качественными и доступными рыбными консервами.