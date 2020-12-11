Группу компаний DIM признали инновационным девелопером года, а ЖК А136 – проектом Будущего.

В четверг, 10 декабря, в Киеве состоялось масштабное событие для рынка недвижимости Украины – церемония награждения Ibuild, которая призвана определить лучших девелоперов 2020 года. Группа компаний DIM была награждена сразу в двух номинациях. Организатором премии выступила Конфедерация строителей Украины.

За использование новейших технологий и поиск нестандартных идей для своих жилых комплексов группа компаний DIM получила всеобщее признание и награду Инновационный девелопер года.

"Группа компаний DIM не просто идет в ногу со временем, а опережает его. Мы всегда стараемся дать нашим инвесторам больше, чем они ожидают и создаем не просто современные жилые дома, а место, где действительно хочется жить, отдыхать и проводить досуг. Эта награда еще одно подтверждение, что мы на верном пути", - говорит партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский.

Награду "Проект будущего" получил жилой комплекс бизнес-класса, возводимый в сердце Киева – А136 Highlight Tower. Это идеальное место для тех, кто хочет быть в центре деловых и культурных событий столицы.

"А136 - один из самых амбициозных проектов Группы компаний DIM. Даже сейчас, когда он строится, уже можно делать выводы о его будущем величие во всех смыслах. Жить в А136 - это иметь новые возможности, которые дарит пространство вокруг. Уверен, что вскоре, когда проект будет завершен, он займет одну из ключевых позиций на карте столицы", - комментирует Андрей Насиковский.

Напомним, что Ibuild - это главная строительная премия Украины, которая призвана отметить лучших на рынке и способствовать развитию отрасли. Ее вручают компаниям, которые на протяжении длительного времени стабильно и эффективно работают на строительном рынке и зарекомендовали себя как надежные застройщики.

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Автор: УНИАН