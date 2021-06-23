По словам Рыженкова, еще не поздно внести изменения в законодательную инициативу и учесть как интересы государства, так и отраслевых компаний.

Законодательная инициатива о повышении рентных ставок за добычу полезных ископаемых вводится без просчета последствий для отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия «Метинвеста» сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

«Больше всего здесь смущает предсказуемая непредсказуемость наших законодателей. Практически нет стабильного климата для отрасли, чтобы мы могли планировать долгосрочные инвестиции, которые окупаются 7-10 лет»,- сказал он.

«Также смущает то, что эта инициатива вводится без просчета последствий для отрасли, страны и без обсуждения с представителями отрасли»,- добавил гендиректор компании.

Рыженков отметил, что последний раз рентная ставка повышалась менее года назад. При этом, еще не поздно внести изменения в законодательную инициативу и учесть как интересы государства по наполнению бюджета, так и отраслевых компаний.

Рыженков считает, что при принятии законодательных изменений следует обратить внимание на практики, которые действуют во всем мире.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

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Автор: Григорий Бондарь