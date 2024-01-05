Подорожание стимулируют заметное увеличение спроса и существенное сокращение предложения.

Сейчас в Украине продавцы предлагают к продаже тепличный огурец по 90-135 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

Как сообщается на аналитической платформе EastFruit, подорожание огурцов стимулирует заметное увеличение спроса на них, а также существенное сокращение предложения этой продукции.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день лишь единичные украинские комбинаты ведут реализацию огурцов, основное же предложение данной продукции на украинском рынке составляют исключительно импортные огурцы из Турции, производители которых подняли цены на свою продукцию.

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При этом, по словам специалистов, на текущей неделе импортные огурцы на внутренний рынок поступали малообъемными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за низкого качества данной продукции.

По подсчетам аналитиков, сегодня тепличный огурец на украинском рынке реализуется в среднем на 70% дороже, чем в начале января 2023 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте - это временное явление. Они не исключают, что уже в ближайшее время ситуация в сегменте тепличных огурцов стабилизируется после того, как нормализуется поставка турецкой продукции на украинский рынок.

Цены на овощи в Украине

По словам экспертов, по состоянию на начало января 2024 года почти все овощи "борщевого набора" стоят на 20% дороже, чем год назад.

Рекордсменом по росту цены стала картошка - она подорожала в 3,5 раза. Свекла и капуста выросли в цене на 20% по сравнению с прошлым годом.

Зато цена на морковь сейчас на 48% меньше, чем в январе прошлого года. Лук также по сравнению с прошлым годом подешевел.

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