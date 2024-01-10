Среди продуктов больше всего увеличились цены на мясо, масло и молоко.

Потребительская инфляция в Украине 2023 замедлилась до трехлетнего минимума в 5,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Сообщается, что в декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, рост цен составил 0,7%. Продукты питания и безалкогольные напитки в 2023 году подорожали в целом на 4%. Больше всего увеличились цены на мясо и мясопродукты (на 12,4%), масло (на 9,9%) и молоко (на 9,7%). Подешевели больше всего масло подсолнечное (на 14,9%), яйца (на 9,5%) и сахар (на 5,8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 9,6%, одежда и обувь - подешевели на 6,3%. Тарифы на коммунальные услуги увеличились в 2023 году на 12,8%, главным образом, за счет подорожания электроэнергии на 69,7%.

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Рост цен в сфере здравоохранения составил 8,7%, в первую очередь, за счет подорожания фармацевтической продукции на 7,1% и амбулаторных услуг - на 13%.

Цены на транспорт увеличились на 3,2%. Топливо и смазки за год подорожали на 2,7%. Образовательные услуги в 2023 году подорожали на 12,8%, ресторанно-гостиничные - на 13%.

Потребительская инфляция 2023 в Украине - что надо знать

По итогам ноября потребительская инфляция в нашем государстве замедлилась до 0,5%, в годовом измерении инфляция составила 5,1%.

В начале января текущего года стало известно, что цены на огурцы в украинском государстве ощутимо увеличились. Сообщалось, что стоимость этого овоща возросла в среднем на 17%.

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