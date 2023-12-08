Импортное ВСО приведет к искривлению рынка и дальнейшей деградации собственных генерирующих мощностей, считает Игорь Тынный.

Планы Кабинета министров и НКРЭКУ по внедрению в Украине дополнительного импортного ВСО приведет к неплатежеспособности системного оператора НЭК "Укрэнерго" и общей деградации генерирующих мощностей государства.

Об этом заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в колонке для издания "Украинская правда". "Прямо сейчас планируется очередная порция трэша. Регулятор НКРЭКУ предлагает КМУ установить еще одно ВСО, на этот раз "импортное". Импортное ВСО приведет к искривлению рынка и дальнейшей деградации собственных генерирующих мощностей. Вероятной неплатежеспособности системного оператора, который в дополнение к существующим многомиллиардным долгам за ВСО по населению и ВИЭ будет иметь еще одно ВСО, которое эти долги прирастит", - заявил Тынный.

Импортное ВСО предусматривает, что компенсация разницы между высокой ценой импорта и искусственно удерживаемой ценой электроэнергии в Украине будет компенсироваться всеми потребителями солидарно через тариф на передачу, вместо формирования рыночных цен.

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"В конце, как всегда, за все заплатит несчастный украинский потребитель. Просто не в виде нормальных тарифов, а через налоги и инфляцию потребительских цен", - отмечает Тынный.

Он призвал правительство отказаться от пагубного решения и выполнить требование ЕС по либерализации цен в Украине.

"Необходимо уже сейчас отменить ценовые ограничения (прайс кепы) в Украине и разрешить импорт по рыночным ценам без ВСО. Надо максимально разгосударствить коррумпированные энерго генерирующие компании, провести международный аудит их закупок и сформировать наблюдательные советы. Надо остановить спираль накопления долгов в энергетике, которая неизбежно приведет к развалу энергосистемы", - подчеркнул Игорь Тынный.