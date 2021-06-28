Группа компаний Dutyfreeunite, состоящая из ООО «Тревел Ритейл Украина», ООО «Дьюти-Фри Одесса» и ООО «Скай шоп» категорически опровергла какую-либо причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину, реагируя на материал, опубликованный изданием KyivPost.

Об этом сказано в заявлении холдинга, сообщает «Гордон».

«Нам неприятно это констатировать, но группа наших компаний стала жертвой либо непрофессионализма отдельных авторов материала, либо, куда хуже – целью щедро оплаченной медийной атаки.

Мы не беремся делать скоропостижных выводов и надеемся на мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную репутацию KyivPost. Однако, распространённая изданием 22 июня информация порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также нарушает неимущественные права ряда наших представителей.

Изложенные в статье утверждения о якобы причастности наших юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину, — это ложь, которая не выдерживают критики. Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в Dutyfreeunite, за все время работы на рынке, не импортировали и не продали», — сказано в заявлении.

Отмечается, что материал "носит манипуляторный характер", и "не исключено, что с целью опорочить имидж компаний либо их собственников".

«Вадим Слюсарев стал одним из соучредителей некоторых компаний группы Dutyfreeunite в мае 2018 года. И описанные в материале события, мало того, что изложены недостоверно, так они еще и вовсе не соотносятся с его бизнес-деятельностью в сфере беспошлинной торговли», - завили в компаниях.

В Dutyfreeunite предположили, что первопричиной попыток дискредитации Слюсарева и компаний могла стать его общественная деятельность, что «абсолютно противоречит всем правилам честной бизнес-конкуренции, а также нарушает неимущественные права частного лица».

В компании заверили, что являются добросовестными плательщиками налогов (в период с 2010 по 2020 г. Dutyfreeunite заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн.) и всю свою предпринимательскую деятельность осуществляют в строгом соответствии с действующим украинским законодательством.

Главным партнером Dutyfreeunite является признанная немецкая компания, одна из крупнейших на мировом рынке беспошлинной торговле Gebr. Heinemann, которая консолидирует продукцию более 1000 мировых известных брендов. Также, Dutyfreeunite входит в Европейскую Бизнес Ассоциацию и является постоянным участником крупнейшего мирового комьюнити дьюти-фри и тревел-ритейл бизнеса в мире - TFWA World Exhibition & Conference.

«За время работы, командой Dutyfreeunite воплощено в жизнь шесть успешных проектов в Украине по открытию МБТ (дьюти-фри), которые работают исключительно легально», - подчеркивается в заявлении.

Также сообщается, что компании готовят обращение к авторам материала о незаконном импорте китайских сигаретах с требованием об опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.

«Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким партнёром и европейскими производителями мировых брендов. Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространённой против нас клеветы в судебном порядке», - резюмируется в заявлении.

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Автор: Григорий Бондарь