Покупатели смогут загружать эксплуатационные документы в электронном виде.

Правительство упорядочило и цифровизировало предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров. Соответствующее постановление "Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров" приняли на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что это облегчит жизнь как покупателям, так и продавцам техники. Так, отныне потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном веб-сайте производителя и смогут загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока.

Кроме этого, уменьшается нагрузка на бизнес за счет отмены 9 бумажных форм, которые продавцы обязаны заполнять при гарантийном обслуживании товара и которые создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.

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"Такие изменения правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю", - добавили в Кабмине.

Покупка техники в Украине

Как сообщал УНИАН, в "ПриватБанке" рассказали, что украинцы чаще всего покупают в рассрочку. Так, через это финучреждение ежемесячно сограждане покупают товаров на 1,6 млрд гривен, почти четверть рассрочек приходится на приобретение смартфонов.

Почти 23% пользователей услуги онлайн-кредитования банка оформляют рассрочку на покупку смартфонов, около 9% – на приобретение ноутбуков и другой электроники и компьютерной техники, и 6% - на покупку крупной бытовой техники.

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