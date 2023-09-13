Разбираемся, что можно подключать в удлинитель, а что - нет.

Удлинители есть в каждом доме и часто даже в большом количестве. Однако не все знают, какую бытовую технику к ним можно подключать.

Какую технику нельзя включать в удлинитель

Сначала давайте разберемся, какую нагрузку может выдержать удлинитель. Они делятся на маломощные (до 1 000 Вт), среднемощные (до 2 200 Вт) и мощные — (от 2 200 Вт). Уточнять информацию стоит у производителя. Однако есть бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю, вне зависимости от его мощности. Среди них:

холодильники (потребляют слишком много электроэнергии);

стиральные машины и сушилки;

микроволновки;

кофеварки;

тостеры;

обогреватели.

В преддверии холодов многих интересует, можно ли включать обогреватель через удлинитель? Однако такие мощные приборы рекомендуют всегда подключать к стационарной розетке, т.к. они могут привести к перегрузке удлинителя. Если у него нет автоматического отключения, то он может перегреться.

Видео дня

Категоричное касается и того, можно ли включать удлинитель в удлинитель. Опытные электрики предостерегают, что это повышает риск пожара.

В то же время не стоит даже сомневаться в том, можно ли включать компьютер в удлинитель. Стоит использовать устройства с сетевым фильтром и автоматическим отключением, чтобы сберечь дорогостоящую технику.

Возможно вас удивит, но ответ на вопрос, можно ли подключать телевизор через удлинитель, будет отрицательным. Его нужно запитывать исключительно от розетки, поскольку у телевизора вилка с заземлением и удлинитель не будет достаточно безопасным вариантом.

Ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы было меньше платить за электричество.

Вас также могут заинтересовать новости: