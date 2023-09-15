Средняя стоимость товаров, приобретаемых в рассрочку, составляет чуть более 13 тысяч гривень.

Ежемесячно украинцы покупают в рассрочку через "ПриватБанк" товаров на 1,6 млрд гривень, почти четверть рассрочек приходится на приобретение смартфонов.

Об этом сообщила пресс-служба банка. По словам руководителя направления торгового эквайринга Сергея Макаренко, средняя стоимость товаров, которые приобретаются по программе рассрочки, составляет чуть более 13 тыс грн.

"Почти 23% пользователей услуги онлайн-кредитования "ПриватБанка" оформляют рассрочку на покупку смартфонов, около 9% – на приобретение ноутбуков и другой электроники и компьютерной техники, и 6% - на покупку крупной бытовой техники", - говорится в сообщении.

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Также в банке добавили, что сейчас отсутствует комиссия за списание платежей с кредитных средств.

Актуальные услуги"Приватбанка"

В июне у "Приват24" появилась возможность перевыпустить пластиковую карточку, заказав новую с доставкой "Новой почтой" по Украине.

В июле в мобильном приложении "Приват24" появилась возможность перевода денег на карту без необходимости делиться ее номером. Для получения перевода на карту достаточно отправить ссылку на нее из приложения.

С 1 августа 2023 года "ПриватБанк" продлил период использования всех карточек на 24 месяца, поэтому клиентам, у которых истек срок действия карты, не нужно сейчас перевыпускать их, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на пластике.

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