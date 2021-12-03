Бизнес может не успеть адаптироваться к новым правилам.

Парламент принятием закона №5600 планирует увеличить поступления в бюджет путем поднятия ренты на добычу железной руды. Несмотря на поддержку документа большинством депутатов, не все парламентарии считают, что бизнес успеет за менее чем месяц адаптироваться к его нормам.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Депутаты предостерегают, что "борьба со сверхприбылями бизнеса" может загнать его в "минус". По словам нардепа Нины Южаниной, формула, прописанная в принятом законе, не является справедливой.

"Она точно не об экономическом росте для этих компаний и точно не о росте поступлений в бюджет. Мы наших добытчиков вообще выталкиваем с рынка, они становятся неконкурентными", – пояснила народная избранница.

Специалисты констатируют, это происходит на фоне падения цен как на руду, так и готовую металлопродукцию. Не исключено, что в случае новых карантинных ограничений цены и спрос продолжат снижаться, из-за чего в ближайшие полгода не будет происходить притока валюты от отечественной металлургической отрасли.

Автор: Иван Бойко