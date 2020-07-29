Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Forbes опубликовал рейтинг 100 самых дорогих брендов 2020 года.
По данным издания, за год общая стоимость участников рейтинга выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн.
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Самый дорогой бренд
Apple остался самым дорогим брендом мира с оценкой в $241,2 млрд по версии рейтинга Forbes 2020 года. За год стоимость бренда Apple выросла на 17%.
При этом, в целом IT-индустрия оказалась наиболее популярной отраслью представленной в рейтинге, отмечает Forbes. В топ-5 самых дорогих брендов кроме Apple попали также Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
Первая пятерка рейтинга
Отмечается, первые пять строчек рейтинга занимают те же компании, что и в прошлом году. При этом первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста, а вот Facebook наоборот показал отрицательную динамику. За год бренд компании подешевел на 21%.
Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $ 2,54 трлн.
Первая десятка рейтинга Forbes:
- Apple — $241,2 млрд (+17%);
- Google — $207,5 млрд (+24%);
- Microsoft — $162,9 млрд (+30%);
- Amazon — $135,4 млрд (+40%);
- Facebook — $70,3 млрд (-21%);
- Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);
- Disney — $61,3 млрд (+18%);
- Samsung — $50,4 млрд (-5%);
- Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);
- McDonald’s — $46,1 млрд (+5%).
Более 50 компаний из рейтинга расположены в США. Среди других стран больше всего компаний с дорогими брендами в Германии (10), Франции (9), Японии (6) и Швейцарии (5).
Как изменился рейтинг
При этом, в рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились позиции нескольких брендов. В частности, Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Также изменилось позиция в рейтинге у нескольких люксовых брендов: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.
Впервые в рейтинг Forbes попали Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. В то же время бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s покинули рейтинг.
Прогнозы
Издание отмечает, что из-за влияния коронавируса и экономического кризиса, в следующем году рейтинг топ-100 может выглядеть совсем иначе. На данный момент ситуация выглядит так, что компании, которые заметнее всего выросли в 2019 году (Amazon, Netflix и PayPal), могут остаться в выигрыше и после пандемии. Этому будут способствовать тренды в области онлайн-торговли, стриминга и обработки платежей.
Хронология событий
- В начале апреля 2020 года Forbes Украина составил рейтинг богатейших украинцев. По данным издания, состояние Ахметова сократилось в шесть раз, а Петр Порошенко снова стал миллиардером.
- 24 мая 2020 года Forbes посчитал, сколько заработали 25 самых богатых людей мира за время пандемии.
- 21 июля 2020 года был обнародован рейтинг Forbes самых богатых людей планеты.
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