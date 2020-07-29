Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Apple остался самым дорогим брендом мира с оценкой в $241,2 млрд по версии рейтинга Forbes 2020 года...

Forbes опубликовал рейтинг 100 самых дорогих брендов 2020 года.

По данным издания, за год общая стоимость участников рейтинга выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн.

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Самый дорогой бренд

Apple остался самым дорогим брендом мира с оценкой в $241,2 млрд по версии рейтинга Forbes 2020 года. За год стоимость бренда Apple выросла на 17%.

При этом, в целом IT-индустрия оказалась наиболее популярной отраслью представленной в рейтинге, отмечает Forbes. В топ-5 самых дорогих брендов кроме Apple попали также Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Первая пятерка рейтинга

Отмечается, первые пять строчек рейтинга занимают те же компании, что и в прошлом году. При этом первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста, а вот Facebook наоборот показал отрицательную динамику. За год бренд компании подешевел на 21%.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $ 2,54 трлн.

Первая десятка рейтинга Forbes:

Apple — $241,2 млрд (+17%);

Google — $207,5 млрд (+24%);

Microsoft — $162,9 млрд (+30%);

Amazon — $135,4 млрд (+40%);

Facebook — $70,3 млрд (-21%);

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);

Disney — $61,3 млрд (+18%);

Samsung — $50,4 млрд (-5%);

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);

McDonald’s — $46,1 млрд (+5%).

Более 50 компаний из рейтинга расположены в США. Среди других стран больше всего компаний с дорогими брендами в Германии (10), Франции (9), Японии (6) и Швейцарии (5).

Как изменился рейтинг

При этом, в рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились позиции нескольких брендов. В частности, Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Также изменилось позиция в рейтинге у нескольких люксовых брендов: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.

Впервые в рейтинг Forbes попали Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. В то же время бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s покинули рейтинг.

Прогнозы

Издание отмечает, что из-за влияния коронавируса и экономического кризиса, в следующем году рейтинг топ-100 может выглядеть совсем иначе. На данный момент ситуация выглядит так, что компании, которые заметнее всего выросли в 2019 году (Amazon, Netflix и PayPal), могут остаться в выигрыше и после пандемии. Этому будут способствовать тренды в области онлайн-торговли, стриминга и обработки платежей.

Хронология событий

В начале апреля 2020 года Forbes Украина составил рейтинг богатейших украинцев. По данным издания, состояние Ахметова сократилось в шесть раз, а Петр Порошенко снова стал миллиардером.

24 мая 2020 года Forbes посчитал, сколько заработали 25 самых богатых людей мира за время пандемии.

21 июля 2020 года был обнародован рейтинг Forbes самых богатых людей планеты.

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