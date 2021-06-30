Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет подавать гражданские иски в суды по поручению кредиторов неплатежеспособных банков.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца (№4547).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 274 народных депутата из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что гражданский иск в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого принято решение о ликвидации по основаниям, определенным ч. 2 ст. 77 закона "О банках и банковской деятельности", требования которых акцептованы Фондом гарантирования вкладов физических лиц, может предъявляться Фондом по поручению таких лиц.

В таком случае Фонд гарантирования вкладов физлиц приобретает статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения деятельности неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным ч. 2 ст. 77 закона "О банках и банковской деятельности", как юридического лица.

Закон вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков".

Корпоративное управление в банках

30 июня 2021 года Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы с целью совершенствования организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

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Автор: Татьяна Поляковская