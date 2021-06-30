За принятие закона проголосовали 256 народных депутатов.

Верховная Рада в ходе заседания приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты для совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков» (№ 4546) проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, целью проекта закона является эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка.

В частности, документ определяет правовые основания для возмещения ущерба (убытков) лицом, которым причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

Кроме того, проект закона предусматривает регулирование таких вопросов, как совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок; совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда гарантирования вкладов физлиц и членов его административного совета; урегулирование вопроса работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка и т.д.

Также закон вводит положение, позволяющее Фонду гарантирования инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

Корпоративное управление в банках

30 июня 2021 года Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы с целью совершенствования организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

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Автор: Екатерина Жирий