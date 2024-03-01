Продукция The Ordinary изготавливается на различных заводах по всему миру.

Этот косметический канадский бренд завоевал популярность благодаря своей философии прозрачности и минимализма. Он принадлежит компании DECIEM, владеющей такими косметическими брендами, как NIOD, Hylamide, The Chemistry Brand, Fountain и Abnomaly.

Продукция The Ordinary изготавливается на различных заводах по всему миру. Компания DECIEM имеет собственные производственные мощности в Канаде, США, Европе и Азии. Продукцию The Ordinary можно купить онлайн на официальном сайте DECIEM, а также в косметических магазинах. Сайт EVA.UA предлагает достаточно широкий ассортимент продукции бренда.

Чем же так привлекателен минимализм The Ordinary?

Видео дня

Философия The Ordinary заключается в том, что уход за кожей должен быть простым, понятным и доступным. Это революционный бренд, предлагающий качественную косметику по доступным ценам. Продукты бренда отличаются лаконичным дизайном, научно обоснованным составом и доступными ценами. Они эффективны, безопасны и просты в использовании.

Простота и понятность

The Ordinary не тратит деньги на маркетинговые трюки и замысловатые упаковки. Их продукты сосредоточены на эффективности и результатах, а не на беглой привлекательности.

Прозрачность

The Ordinary четко описывает состав каждого продукта, объясняя действие каждого ингредиента. Это дает потребителям возможность сознательно выбирать косметику, которая соответствует их потребностям.

Доступность

The Ordinary делает качественную косметику доступной для людей с разным бюджетом. Их продукты стоят значительно дешевле, чем аналоги люксовых брендов.

Эффективность

The Ordinary использует только эффективные и безопасные ингредиенты, которые имеют научно доказанное действие. Их средства действительно работают, давая видимый результат.

The Ordinary предлагает широкий спектр продуктов для ухода за кожей: очищающие средства, тоники, сыворотки, кремы, маски, пилинги.

Каждый продукт The Ordinary разработан для решения конкретных проблем кожи. Среди его средств каждый может найти то, что подходит именно ему.

О создателе The Ordinary

Брендон Труакс был иранско-канадским ученым и предпринимателем. Он родился в тегеранском районе Али Рошан 19 июня 1978 года. В конце ХХ века Труакс изучал информатику в канадском университете Ватерлоо. Стажируясь как программный аналитик в нью-йоркской косметической компании, Труакс был поражен наценками и конечной стоимостью продуктов по сравнению с реальными затратами на их производство.

Первым известным продуктом Труакса был антивозрастной крем для рук. Он мгновенно стал бестселлером, и надо отметить такой момент: этот крем покупатели использовали для лица.

Мультибрендовая стратегия DECIEM основывалась на вертикально интегрированной структуре: она имела собственную лабораторию, собственное производство, собственную электронную коммерцию, физические магазины и собственную маркетинговую инфраструктуру.

В августе 2016 года DECIEM запустила линейку продуктов The Ordinary, насчитывавшую двадцать семь позиций. Эти продукты сочетали передовые научные разработки и доступные цены, воплощая идею Труакса "демократизировать полноценный уход за кожей". Сначала линейка продавалась исключительно онлайн, затем появилась в универмагах, и наконец DECIEM открыла ряд собственных магазинов. В конце 2018 года DECIEM имела 42 магазина по всему миру и продавала более одного продукта каждую секунду. Годовой доход от продаж достиг трехсот миллионов долларов.

Брендон Труакс погиб 20 января 2019 года. Как сообщается, он выпал из окна собственной квартиры в Торонто в районе Distillery District (Водочный квартал — коммерческий и жилой район в Торонто, крупнейший памятник промышленной архитектуры викторианской эпохи в Северной Америке).