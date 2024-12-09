Фармацевты предупреждают об угрозе тенизации рынка из-за законопроекта

Ассоциация фармацевтов Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с призывом вмешаться в обсуждение поправок к законопроекту №11493, которые, по их словам, повлекут масштабную тенизацию фармацевтического рынка.

"Произойдет масштабная тенизация отрасли. Ведь участникам рынка придется искать обходные пути для продолжения своей деятельности, что только ухудшит прозрачность бизнес-среды", - говорится в обращении, сообщает "РБК-Украина".

Фармацевты отмечают, что инициативы, которые предлагаются к законопроекту, не только разрушают рыночную стабильность, но и противоречат заявленным принципам борьбы с теневой экономикой.

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В Ассоциации отметили, что принятие изменений в законодательство, которые предлагаются, приведет к ежегодной потере госбюджетом 3,9 миллиарда гривень.

Они обращаются к Гетманцеву, напоминая его публичные декларации о важности борьбы с теневыми схемами. "Господин Гетманцев, вы неоднократно декларировали необходимость борьбы с теневой экономикой, однако предлагаемые инициативы имеют противоположный эффект, загоняя бизнес в "тень". В нынешней сложной ситуации, когда Украина находится в состоянии войны, каждая копейка поступлений в государственный бюджет является критически важной. Мы призываем вас вмешаться в ситуацию, обеспечить прозрачность принятия решений и поддержать бизнес, который работает честно и открыто", - заявили фармацевты.