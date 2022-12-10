Больше всего увеличился ассортимент среди хостелов и койко-мест.

В период с 1 ноября по 6 декабря количество вариантов для посуточной аренды жилья в Украине увеличилось почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе OLX Недвижимость, больше всего увеличился ассортимент среди хостелов и койко-мест — на 48%. Количество свободных комнат для краткосрочной аренды выросло почти на 20%.

"В то же время предложение среди домов — наоборот — снизилось на 5%. Однако именно этот тип недвижимости остается в тройке популярных среди арендаторов рядом с одно- и двухкомнатными квартирами. Так, в течение 1 ноября - 6 декабря пользователи OLX почти 161 тысяч раз отзывались на объявления о посуточной аренде однокомнатных квартир, более 75 тысяч раз - двухкомнатных и 25 тыс. 691 раз интересовались домами. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, спрос на такие квартиры вырос на 9% и 20% соответственно", - говорится в исследовании.

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Эксперты отмечают, что, как и в конце прошлого года, сейчас люди больше всего интересуются краткосрочной арендой в крупных городах, а также в горных населенных пунктах на западе страны.

По данным OLX, пятерка самых популярных городов в течение ноября-декабря и средняя стоимость аренды в сутки выглядят так: Киев – в среднем 7 тыс. 100 грн; Яремче – 1 тыс. грн; Микуличин – 2 тыс. грн; Львов – 2 тыс. 500 грн; Днепр - 4 тыс. 500 грн.

Что касается посуточной аренды домов, то аналитики сообщают, что дороже всего арендовать дом в Киевской области (в среднем 5 тыс. 679 грн, что на 9% дороже, чем в декабре 2021 года), Днепропетровской (3 тыс. 766 грн, что вдвое дороже, чем в декабре 2021) и Сумской (3 тыс. грн, на 20% дороже, чем в декабре 2021 года).

Вместе с тем самая выгодная цена аренды в Ривненской области (около 1 тыс. грн за ночь). При чем такие же цены предлагали и в прошлом году. Также в приблизительно 1 тыс. грн обойдется аренда дома в Полтавской области, что на 20% дешевле, чем в прошлом. В Закарпатье средняя стоимость колеблется в рамках 1 тыс. 400 грн за ночь, в Ивано-Франковской области — около 1 тыс. 700 грн. По сравнению с декабрем 2021 года, цены в этих регионах остались примерно на том же уровне.

"Традиционно самый высокий спрос на аренду квартир остается в мегаполисах. Что касается цен, то в отдельных городах стоимость ночлега осталась на уровне прошлого года, а иногда даже несколько выросла. Так, в Киеве, Виннице и Луцке средняя цена за сутки не изменилась и составляет 650 грн. При этом наиболее существенно расценки выросли во Львове. Стоимость аренды подорожала на 19% и составляет сейчас 775 грн/сутки", - подсчитали эксперты.

Аренда недвижимости в Украине

Как сообщал УНИАН, перед 24 февраля стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной – 21 тыс. 600 грн, трехкомнатной – 46 тыс. 100 грн.

В день очередных массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре 15 ноября спрос на арендованные квартиры в Киеве упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 9,5 тыс. грн.

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