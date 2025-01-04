С 1 января у упрощенцев исчезает возможность добровольно платить так называемый единый социальный взнос.

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский заявил, что налоговая нагрузка в Украине достаточно существенно выросла, и речь идет не только о военном сборе.

По его словам, с 1 января у упрощенцев исчезает возможность добровольно платить так называемый единый социальный взнос.

"То есть фактически мы возвращаемся в состояние до полномасштабного вторжения, когда все ФЛП платили единый социальный взнос", - рассказал он в эфире Украинского Радио.

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Забловский утверждает, что минимальная ставка, которую должны платить - 10% (800 гривень) от минимальной зарплаты.

"То есть, мы исходим из ставки 800 грн. Можно платить как ежемесячно, так и за квартал. Ежемесячный размер ЕСВ 1760 гривень и соответствующая сумма за квартал. Если вы получаете доход более 160 тысяч гривень в месяц, то там максимальная ставка 15 минимальных зарплат. Поэтому такие базовые ставки и соответственно ФЛП сами могут посчитать военный сбор и единый социальный взнос", - пояснил эксперт.

По его мнению, достаточно показательной является статистика, которую обнародовал Опендатабот о том, сколько было закрытий физических предпринимателей с даты подписания закона о введении военного сбора для упрощенцев и других налоговых новаций. За полмесяца 22,5 тысячи упрощенцев закрылись: за день это около 2300, хотя в нормальные времена этот показатель достигал 700.

Повышение налогов в Украине

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исправляет норму о повышении налогов для физических лиц - предпринимателей.

Парламент принял законопроект еще 10 октября. Эксперты ожидали, что повышение налогов произойдет задним числом с октября, впрочем Зеленский долгое время не подписывал принятый законопроект.

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