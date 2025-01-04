В конце 2024 года вступили в силу изменения, касающиеся Налогового кодекса.

Размер военного сбора для ФЛП в Украине в 2025 году будет разным. Об этом Украинскому радио рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский.

Как известно, в конце 2024 года были приняты, подписаны и вступили в силу изменения, касающиеся Налогового кодекса. В частности, военный сбор вырос с 1,5% до 5%.

По словам Забловского, с 1 января для ФЛП-упрощенцев есть обязанность по уплате военного сбора, а именно - для первой, второй, четвертой группы ставка будет в размере не менее 10% (800 гривен) от минимальной зарплаты.

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"Есть обязанность по уплате военного сбора ежемесячно. Для третьей группы - это 1% от дохода за отчетный период. То есть обязанность уплаты будет за первый квартал этого года", - уточнил он.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что обязательства по военному сбору наступают с 1 января:

"Поскольку для первой, второй, четвертой группы это уплата ежемесячно, то первую уплату военного сбора эти категории в этом году должны сделать до 20 января".

Забловский подчеркнул, что ФЛП третьей категории будут платить военный сбор при наличии дохода за отчетный период, то есть за первый квартал этого года. Максимальная дата, до которой они должны уплатить, - 20 мая.

Повышение налогов для ФЛП

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов. Новые ставки будут действовать не с 1 октября этого года, а с 1 января следующего.

Законом предусматривается повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП.

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