Уровень благосостояния семьи граждане оценивают лучше, чем ситуацию в экономике.

Граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране, а уровень благосостояния собственной семьи, как правило, ими оценивается лучше, чем экономическая ситуация. Об этом говорится в результатах социологического опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% – как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% – как "не плохую и не хорошую", – говорится в исследовании.

В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала полномасштабной войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую", до 64,5%.

Видео дня

Эти оценки улучшились в феврале-марте 2023 года, когда было зафиксировано снижение отрицательных оценок даже по сравнению с "довоенным" периодом: тогда оценивали экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую" 55% (4% – как "хорошую" или "очень хорошую", 37% – как "не плохую и не хорошую").

"Но, по данным опроса, проведенного в декабре 2023 года, эти оценки ухудшились (соответственно 66,5%, 3% и 27%), и сейчас на статистически значимом уровне не отличаются от тех, которые наблюдались в сентябре-октябре 2022 года", – свидетельствуют данные опроса.

Также отмечается, что уровень благосостояния собственной семьи, как правило, гражданами оценивается лучше, чем экономическая ситуация в стране. По данным опроса, проведенного в феврале-марте 2023 года оценка благосостояния семьи улучшалась. Однако, с тех пор оценки несколько ухудшились: "очень" или "достаточно" плохой уровень – 37%, "не плохой и не хороший" – 51% и "добрый" или "очень хороший" – 10,5%.

Среди прочего, отмечается, что при оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки могут совершать, после начала полномасштабной агрессии РФ по сравнению с июнем 2021 года выросла доля граждан, которые едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 года до 14% в феврале-марте 2023 года). Однако, в декабре 2023-го доля таковых снизилась до 10%.

Одновременно после начала широкомасштабной войны наблюдалось существенное улучшение экономических ожиданий в среднесрочной (2-3 года) перспективе. Так, доля тех, кто ожидал, что экономическое положение страны в ближайшие 2-3 года улучшится, в сентябре-октябре 2022 года выросла до 43%, а в феврале-марте 2023 года – до 52%. Однако, в декабре 2023 года этот оптимизм снизился – сейчас так считают 34,5% (на 5% больше, чем в мае 2021 года).

Последний опрос методом face-to-face проходил с 8 по 15 декабря среди 2019 респондентов в возрасте от 18 лет в 22 областях (кроме Донецкой, Луганской и АР Крым) и городе Киеве. В Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на подконтрольных территориях.

Настроения украинцев

Как сообщал УНИАН, согласно результатам соцопроса, в 2023 году 43% украинцев больше всего вдохновляли и мотивировали пережить этот сложный год их семьи и родные люди. В то же время, как и в прошлом году, вторым самым распространенным источником вдохновения и мотивации остаются защитники и защитницы в Силах обороны Украины (16%).

Вас также могут заинтересовать новости: