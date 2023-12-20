За январь-ноябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5%.

Украинская экономика в ноябре продолжала расти, даже несмотря на то, что в прошлом месяце польские перевозчики блокировали наземные пункты пропуска автомобильных грузов, сообщили в Минэкономики.

По предварительным оценкам, рост ВВП в ноябре 2023 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, составляет около 4% (±2%). В итоге за январь-ноябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В ноябре 2023 года почти месячное блокирование польскими автоперевозчиками польско-украинской границы было основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом. В то же время, работа Украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике вследствие блокады польско-украинской границы", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в первую очередь этим воспользовались производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики. По оценкам Минэкономики, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге наблюдался рост ВВП на уровне 4%.

Также в ноябре замедлился рост потребительских цен – до 0,5%, по данным Госстата (после 0,8% в предыдущем месяце). В целом годовые темпы инфляции и дальше замедлялись – с 5,3% в предыдущем месяце до 5,1% в ноябре.

Как отметили в министерстве, это даже меньше, чем в некоторых странах Евросоюза. Так, по данным Евростата, в ноябре потребительская инфляция в годовом исчислении в Чехии составила 8%, Венгрии – 7,7%, Исландии – 7,4%, Словакии/Румынии – 6,9%, Польше – 6,3%, Хорватии/Болгарии – 5,5%.

"Сейчас умеренная динамика роста потребительских цен сопоставима с уровнем инфляции в европейских странах, чьи экономики не испытывают шоков войны. Это дополнительное подтверждение целостности и стабильности функционирования отечественной экономики", – сказала Свириденко.

Следует отметить, что в октябре рост ВВП ускорился до 10,5%, поэтому все же блокада границы существенно сказалась на показателях роста украинской экономики.

ВВП Украины во время войны

По данным Минэкономики, в октябре рост ВВП ускорился до 10,5%, тогда как в октябре прошлого года падение было оценено на уровне 31,5%. В целом за январь-октябрь 2023 года рост экономики оценивался на уровне 5,5% (против падения на 28,4% за аналогичный период 2022 года).

В сентябре 2023 года рост ВВП по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%.

В принятом законе О государственном бюджете на 2024 год прогнозируется рост реального ВВП на 4,6% в следующем году.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года против предыдущего прогноза роста на 1-3%.

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