Автопроизводитель свернул свою деятельность в РФ в 2022 из-за ее вторжения в Украину.

Южнокорейская втокомпания Kia пересмотрела стратегию продаж на этот год и включил в нее российский рынок. Компания планирует за год продать в РФ 50 тыс. автомобилей, пишет корейское агентство Yonhap.

Помимо российского рынка 1,11 млн автомобилей компания планирует продать за год в Северной Америке, 774 тыс.- в Европе, 580 тыс. - в Южной Корее и 400 тыс. - в Индии.

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Издание даже указало, что Hyundai Motor Group также хочет вернуться на рынок РФ в связи с потеплением отношений между Кремлем и Белым домом.

Kia в РФ

В 2022 году из-за вторжения РФ в Украине компания приостановила официальные поставки автомобилей и комплектующих в РФ, не делая при этом заявления об уходе с рынка.

Производство автомобилей Kia на калининградском заводе остановили. Исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу в октябре 2022 года заявил, что компания будет заниматься только послепродажным обслуживанием ввиду невозможности поставок автомобилей.

В 2023 году компания продала свой завод в Санкт-Петербурге, однако по состоянию на 2023–2024 годы автомобили Kia продолжали завозиться на российский рынок по каналам параллельного импорта.

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