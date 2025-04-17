Фирмы обращаются за советом к юристам и аналитикам, чтобы оценить риски.

Западные компании по-прежнему с опаской относятся к радикально изменившемуся российскому рынку и не согласны с ценой возвращения в РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что российский диктатор Владимир Путин поручил своему правительству разработать новую правовую базу для компаний, желающих инвестировать в Россию. Эксперты считают это признаком того, что Москва готовится к отмене американских санкции.

По словам одного из кремлевских чиновников, который говорил на условиях анонимности, несмотря на это, "никто пока не стучится в дверь". Это подчеркивает неопределенный характер подходов компаний к восстановлению своей деятельности в РФ.

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Журналисты поговорили с юристами, банкирами и аналитиками, которые оценивают риски. По словам одного из экспертов, некоторые компании рассматривают разные сценарии и уже обращались за советом относительно того, что может произойти дальше на радикально ином рынке, где баланс между риском и выгодой резко изменился с 2022 года.

"Они все проводят комплексную проверку. Они все рассматривают свои варианты. С момента инаугурации Трампа России уделяется гораздо больше внимания", - рассказал управляющий стратегической консалтинговой фирмой Macro Advisory, ориентированной на Россию, Крис Уифер.

По его словам, большинство компаний не будут рассматривать возможность возвращения в РФ до тех пор, пока не будет достигнуто постоянное соглашение о прекращении огня в Украине:

"Никто не хочет вернуться слишком рано, чтобы потом снова уйти".

В свою очередь, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Анатолий Аксаков заявил, что "все новые инвесторы, которые захотят прийти в Россию, получат максимально выгодные условия". Однако фирмам, которые покинули страну и теперь хотят вернуться, придется платить за активы полную рыночную цену.

По данным издания, Путин ясно дал понять, что западным компаниям, которые ушли после начала полномасштабного вторжения и продали дочерние компании по "бросовой цене", нельзя позволять дешево возвращать свои активы.

Иностранные компании на российском рынке

Как писал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения в Украину с российского рынка начали уходить иностранные компании. К маю 2023 года 18,2% международного бизнеса окончательно свернули свою деятельность в России.

В апреле 2025 года появилась информация о том, что сразу десять автобрендов могут покинуть рынок РФ. Речь идет о таких брендах, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Среди причин эксперты выделили захламленность складов и низкий спрос, высокие расходы дилеров и - неликвидный модельный ряд.

В то же время Kia недавно решила вернуться на российский рынок. Южнокорейская автокомпания пересмотрела стратегию продаж на 2025 год и планирует продать в РФ 50 тысяч автомобилей.

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