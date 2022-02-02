Значение обучения в жизни детей просто огромное, поэтому найти школу, где твой ребенок будет не очередным учеником, а личностью, таланты и умения которой ценят – большая удача для родителей. Также, перед каждым подростком встает вопрос - учиться, чтобы получить аттестат, и ли для того, чтобы получить реальные знания и успешную профессию? Мы верим в то, что дети хотят учиться, но это должно приносить им удовольствие. Для современных учеников и их родителей важна комфортная подготовка к будущему, а не только оценки в дневнике.

Dar - это современная лицензированная дистанционная школа, в которой дети раскрывают свой потенциал и готовятся к реальному будущему. Dar School беспокоится о том, кем будет ребенок после школы. Они предоставляют принципиально новый формат образования в Украине, с качественной подготовкой учащихся к ВНО, поступлению в вузы и помощью в выборе профессии. Все это благодаря авторским программам обучения, курсам профориентации, психологии, IT и постоянной поддержке внимательных менторов.

Дистанционное обучение - это, на самом деле, не новый формат. Это лишь одна из форм обучения, которая дает больше возможностей, чем обычная школа. Да, изначально такая школа была решением для детей с инвалидностью. Тем не менее COVID внес коррективы. И хотя пандемия не является основной причиной перехода в онлайн-образование, она является катализатором изменений.

Мир становится цифровым, и это происходит чрезвычайно быстро. Футуролог Элвин Тоффлер описал, как технологии влияют на социум, и ввел понятие футурошока. Когда под влиянием технологий происходит много изменений за очень короткое время, люди не успевают адаптироваться и впадают в шок. А одна из функций образования – помогать людям готовиться и адаптироваться к реальной жизни.

Dar School создали платформу с постоянным доступом к учебникам и другим материалам, к видеоурокам с объяснениями учителей и календарю с дедлайнами на выполнение заданий. Разработали персональную страницу родителей для контроля успеваемости ребенка. Больше не нужно каждое утро заходить в Zoom и сидеть за компьютером более 6 часов. Теперь можно не отвечать у доски, ужасаясь ошибкам. Благодаря экономии времени, у детей появляется больше возможностей для саморазвития.

Образование, курсы, мастер-классы, а также возможность получить двойной диплом – все для того, чтобы выбрать поступить в желанный ВУЗ и выбрать будущую любимую профессию! Это школа, где комфортно, интересно и удобно. И где уровень образования не только не ниже, чем в государственной школе, но и высший благодаря опытным и амбициозным преподавателям, мастер-классам, курсам и фокусе на профориентации каждого ребенка.

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