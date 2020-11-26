В первую очередь будут уволены работники тематических парков.

Компания Disney уволит 32 тысячи работников из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеФранцузская радиостанция ошибочно опубликовала некрологи живых знаменитостейОб этом в компании заявили 25 ноября, пишет Reuters.

Увольнения состоятся в первой половине 2021 года. В первую очередь будут уволены работники тематических парков.

Тематические парки Диснея во Флориде и за пределами США вновь открылись в начале этого года без новых крупных вспышек коронавируса, но с соблюдением социальной дистанции, тестированием и использованием масок.

Парижский Диснейленд был вынужден снова закрыться в конце прошлого месяца. Тематические парки компании в Шанхае, Гонконге и Токио остаются открытыми.

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Автор: Людмила Жерновская