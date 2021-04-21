Длительные карантинные ограничения уже привели к снижению спроса на вторичном рынке.

Цены на недвижимость в ее различных сегментах по завершению местных локдаунов могут вырасти в среднем на 5% в связи с ростом инфляции в стране.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

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"Стабильность цен - это отклик рынка на карантин. Однако по завершению локдауна цены, прежде всего на жилье, могут вырасти", - сказал он.

По мнению эксперта, в мае-июне на вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) возможен на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года, и удачно расположенных.

На первичном рынке ценовая динамика будет похожей. По прогнозам Питы, рост цен в среднем может составить до 6%.

«Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратного метра минимум на 5-10%. Конечно такую «стратегию» можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса американского доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас существенно увеличить количество сделок. Однако такие спекуляции, провоцирование к активизации покупателей, несущественно сказываются на уровне продаж. Зато другие компании меняют ценники в конкурентных жилых комплексах», - сообщил Пита.

В сегменте нежилой недвижимости в ближайшие 1,5-2 месяца, на его взгляд, ценовые колебания возможны в пределах 1-2%.

Цены на загородную недвижимость увеличатся в пределах 5-10% в зависимости от локации и качества домов (квартир).

«Аренда загородных объектов может возрасти от 5% до 7% в первую очередь из-за высокого спроса на такую недвижимость накануне летнего периода. Сейчас именно в этом сегменте недвижимости в большинстве регионов наблюдается существенно оживление», - подчеркнул Пита.

По его данным, длительные карантинные ограничения уже привели к снижению спроса на вторичном рынке Киева, Львова, Одессы, Харькова и Днепра в среднем на 10%. В других областных центрах спрос уменьшился на 10-15%.

По мнению эксперта, общие тенденции к снижению активности четко прослеживаются и в тех городах, которые находились или уже находятся в «оранжевой» карантинной зоне.

«На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от 2 до 4 недель. При этом ценовая ситуация остается неизменной: рост цен сконцентрирован в основном на 1-, 2-комнатных квартирах в удачных локациях и не превышает 3%», - отметил он.

Также Пита обратил внимание на то, что условия локдауна являются главным фактором сдерживания цен в разгар сезона.

Что этому предшествовало

Цены на жилье в Украине в январе-марте этого года, по сравнению с январем-мартом 2020 года, выросли на 11,4%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.

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Автор: Павел Степанец