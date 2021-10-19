Более половины опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше.

В ближайший год 85,6% украинцев планируют сменить работу, если будет хорошая возможность, 9% - еще не думали о смене работы, а 5,4% опрошенных все устраивает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта по поиску работы Jooble.

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Согласно опросу, 53,3% опрошенных специалистов отметили, что для своей карьеры выбрали бы работать на одном месте как можно дольше и менять работу только в силу определенных обстоятельств. В то же время 27,8% выбрали бы постепенно расти в пределах одной компании. 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста доходов и повышения в должности. 2,4% специалистов меняли бы работу чаще одного раза в 2 года при необходимости.

Почти половина респондентов (49,7%) рассказали, что после смены работы их заработная плата в основном росла. Вознаграждение оставалось без изменений у 32%. В 9,8% опрошенных заработная плата оставалась без изменений, но больше дополнительных опций (страхование, нематериальные поощрения и тому подобное). 8,5% специалистов указали, что во время смены работы их зарплата уменьшалась.

"Также в рамках этого опроса Jooble украинцы назвали топ-3 причин, мотивирующих их менять работу. Этими причинами являются отсутствие возможностей для роста зарплаты, отсутствие возможностей для карьерного развития и ненадежность работодателя. Также распространенными причинами, которые выбрали опрошенные специалисты, были токсичность на рабочем месте, желание перемен, конфликт на рабочем месте, смена специализации/профессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос провели аналитики компании на основе анкетирования 1530 украинских поисковиков в период с 6 сентября по 6 октября 2021 года. Опрошены специалисты из отраслей производства, образования, медицинской сферы, государственного сектора, строительства, гостинично-ресторанной сферы, IT, аграрного сектора, логистики и другие. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Средняя номинальная зарплата в Украине:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Автор: Екатерина Жирий