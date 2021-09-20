При этом средние зарплаты выросли на 9%.

За год количество вакансий в Украине выросло более чем вдвое - с 53 тыс. предложений о работе в сентябре 2020 года до 108 тыс. в сентябре текущего года, и значительно превысило докарантинные показатели.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Work.ua.

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"Сейчас есть тенденция, что на рынке наблюдается определенный кадровый голод. Количество откликов на одну вакансию снижается, а предложения растут, поэтому можно говорить, что претендентам пока есть из чего выбирать, и сейчас их звездный час. Вероятно, некоторое время будет происходить противостояние между работодателями и работниками, и последние будут требовать от руководства своих компаний изменений: денежных бонусов, компенсаций проезда, бесплатных обедов, дополнительных выходных, отпусков, тимбилдинг, развлечений в коллективе и т.д.", - отмечает PR-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.

По данным платформы, изменились и зарплаты. Если год назад, в начале сентября 2020 года, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей выше предложения: 13 783 грн в прошлом году против 15 083 грн сейчас.

Если рассматривать среднюю зарплату в Украине, больше всего платят в следующих категориях: "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 22 123 грн; "Недвижимость" - 19 577 грн; "Транспорт, автобизнес" - 16 151 грн; "Строительство, архитектура" - 16 043 грн; "Страхование" - 15 857 грн; "Продажи, закупки" - 15 811 грн.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве - 15813 грн, Днепре и Одессе - около 13 300 грн, самая маленькая - в Ривне - 10871 грн в месяц.

Средняя номинальная зарплата в Украине:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Автор: Екатерина Жирий