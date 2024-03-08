Производители рассчитывают, что эта тенденция в ближайшее время изменится.

С начала недели в Украине зафиксировали интенсивное снижение цен на местные тепличные огурцы. Об этом сообщает международная информационно-аналитическая платформа EastFruit.

Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-130 грн/кг ($2,23-3,41/кг). В среднем это на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такая динамика обусловлена установлением теплой солнечной погоды в большинстве украинских регионов. Из-за этого выросли темпы сбора овоща в местных тепличных комбинатах, что в свою очередь вызвало стремительный рост предложения на рынке.

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Производители рассчитывают на улучшение ситуации в этом сегменте, однако операторы оптовых компаний не имеют особого оптимизма. Они считают, что цены на тепличные огурцы не подскочат вверх из-за сезонного увеличения предложения на рынке. Кроме того, сейчас многие украинские тепличные комбинаты только готовятся к началу сбора нового овощного урожая.

Если сравнивать ситуацию с аналогичным периодом прошлого года, то сейчас огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 16% дешевле. При этом эти тепличные овощи в нашей стране дороже, чем в Польше, Таджикистане и Узбекистане.

Цены на овощи в Украине - динамика

Ранее сообщалось, что в Украине снизилась цена на морковь, которая является незаменимым ингредиентом традиционного борща. По состоянию на вчера оптовые партии моркови поступали в продажу по 6-9 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В конце февраля УНИАН сообщил, что в Украине выросли цены на белокочанную капусту: тогда украинские производители предлагали ее к продаже по 8-12 грн/кг.

А в середине прошлого месяца в Украине упали цены на картофель.

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