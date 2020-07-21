Рада приняла закон о дополнительной защите торговых марок

Целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбе с патентным троллингом, что позволит ускорить процесс обжалования фейковых патентов и существенно увеличить санкции к нарушителям прав интеллектуальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2258 в первом чтении проголосовали 252 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Какова цель

Согласно пояснительной записке, целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства об охране прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского Союза.

Что изменится

С этой целью проектом закона предлагается: в отношении торговых марок - подача заявки в электронной форме, уточнены основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки, регистрация коллективной торговой марки, уточнен порядок предоставления правовой защиты по международной регистрации, усилены санкции за нарушение прав на торговые марки; по промышленным образцам - дополнительный критерий правовой защиты (индивидуальный характер); юридическая защита незарегистрированных промышленных образцов; подача заявки в электронной форме; возможность разделения заявки.

Как развивались события

В январе 2017 года Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности», который предусматривает создание механизма борьбы с патентным троллингом (регистрация и скупка патентов не для использования в собственных разработках, а для предъявления патентных исков).

5 февраля 2020 года Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбе с патентным троллингом, что позволит ускорить процесс обжалования фейковых патентов и существенно увеличить санкции к нарушителям прав интеллектуальной собственности.

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