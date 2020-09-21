Вертолеты должны будут заменить Alouette III, которые будут выведены из эксплуатации с середины 2022 года.

Министерство оборны Австрии закупит 18 новых вертолетов типа AW169M у итальянского производителя Leonardo.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, пишет Kronen Zeitung.

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Цена контракта

Стоимость контракта составляет около 300 млн евро. Как пишет издание, это самый дорогой контракт австрийской армии за последние 20 лет.

Около двух третей указанной суммы будут потрачены на покупку вертолетов, остальные - на обучение пилотов. Двенадцать вертолетов будут использоваться для различных задач, а шесть - для обучения новых пилотов.

Предполагается, что новые вертолеты должны будут заменить Alouette III, которые будут выведены из эксплуатации с середины 2022 года.

Армейские вертолеты также используются для операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также для тушения лесных пожаров и поисковых операций после схода лавин.

Зеленский и Австрия

15 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Австрию. Зеленский акцентировал внимание на том, что это его первый международный визит после объявления карантина в связи с COVID-19.

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Автор: УНИАН