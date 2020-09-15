Президенты Украины и первая леди в Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина в связи с COVID-19 - именно в Австрию.

«Наши страны имеют долгие исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – написал он в Twitter по прибытии в Австрию.

Зеленский проведет переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

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Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Зеленский и его супруга примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

"Прибыли в Австрию. Впереди - два насыщенных дня. Австрийцы-признанные специалисты в создании безбарьерного публичного пространства, и они с радостью откликнулись на мою просьбу поделиться опытом. Кроме протокольных мероприятий, обязательно посещу галерею Альбертина. Хочу лично поблагодарить руководство за помощь в создании украиноязычного аудиогида. И, конечно же, его протестировать. Также вместе с Владимиром примем участие в торжественном запуске еще одного аудиогида на украинском. Подробности вскоре", - говорится в сообщении на официальной странице первой леди в Instagram.

Зарубежные визиты Зеленского: что известно

Свой последний зарубежный визит перед началом карантина и закрытием границ в мире Владимир Зеленский совершил в Ватикан, где встретился с Папой Римским.

В последнее время Владимир Зеленский активно "гастролировал" по Украине.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Елена Билык