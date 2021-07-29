Так, за первое полугодие предприятие переработало и отгрузило потребителям 782 тыс. тонн соли.

По итогам первых шести месяцев 2021 года ГП “Артемсоль” добыло 782 тыс. тонн соли, что на 5% больше плановых показателей. Госпредприятие с начала года получило 11,9 млн грн чистой прибыли, что на 31,4 млн грн превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в пресс-службе "Артемсоли".

“Увеличение производственных и финансовых показателей — это успех всего коллектива и признак выхода предприятия из кризиса прошлых лет. В наших планах продолжить работу по повышению эффективности производства, модернизации и обновлению оборудования предприятия, повышение рентабельности предприятия и росту социальной защиты работников”, — отметила руководитель ГП “Артемсоль” Виктория Луценко.

Так, за первое полугодие предприятие переработало и отгрузило потребителям 782 тыс. тонн соли, что почти на 70% превышает аналогичный показатель 2020 года. Что касается ассортимента продукции, то многих ее видов произведено больше чем в прошлом году.

За 6 месяцев 2021 года на экспорт было отгружено 291 тыс. тонн соли, что составляет 37% от общего объема отгруженной продукции. Существенно вырос экспорт европейским потребителям. Увеличились объемы поставок в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию. Также на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года отгружено потребителям на внутренний рынок.

Благодаря увеличению объемов производства и реализации соли, сокращению расходов ГП “Артемсоль” в первом полугодии удалось получить 11,9 млн грн чистой прибыли, в прошлом году за этот период предприятие имело 19,4 млн грн убытка.

Важно, что по итогам первых 6 месяцев 2021 года госпредприятие полностью выполнило свои обязательства перед государством, перечислив в бюджеты различных уровней 245 млн грн налогов и сборов, что на 12 млн грн превышает аналогичный показатель прошлого года.

Кроме того, в 2021 году ГП “Артемсоль” начало новый вид деятельности и открыло экскурсионный маршрут “Тайны подземного соляного мира”. В ближайшее время на предприятии планируется открытие и второго туристического объекта.

Увеличение производства и реализации соли, рост финансово-экономических показателей, инвестиции в обновление оборудования, открытие новых объектов является частью комплекса мер по “оздоровлению” предприятия, который был принят в конце 2020 года руководителем предприятия Викторией Луценко и уже показал свою результативность.

Справка: ГП “Артемсоль” — одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации пищевой соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы, в августе этого году ГП “Артемсоль” отмечает 140-летие своего основания.

Производственные мощности ГП “Артемсоль” находятся в г. Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 16 стран мира.

Автор: Григорий Бондарь