Чиновника обвиняют в блокировании верификации анонимных электронных кошельков, на которые приходят платежи за покупку наркотиков.

Антинаркотические и реабилитационные организации готовят коллективное письмо к президенту с просьбой повлиять на главу Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина. Чиновника обвиняют в блокировании верификации анонимных электронных кошельков, на которые приходят платежи за покупку наркотиков.

Об этом сообщил журналист Владимир Фомичев.

"Сегодня наркотики в Украине может легко купить любой. Даже ребенок. Достаточно перевести через терминал деньги на анонимный кошелек и получить координаты "закладки". Правоохранители разводят руками, потому что доказать в суде, что кошелек принадлежит конкретному наркодельцу, крайне трудно. Этот вопрос может решить Департамент платежных систем и инновационного развития НБУ, который возглавляет Андрей Поддерегин. Но почему-то этот департамент не замечает платежей на миллиарды гривень, которые идут на анонимные электронные кошельки наркодельцов. Закрывая глаза на участие в этих сделках платежных систем и даже банков", - сообщил Владимир Фомичев.

Как отметил журналист, руководство НБУ также не реагирует на его предыдущие публикации и призывы повлиять на чиновника. Поэтому, как сообщил Владимир Фомичев, после обсуждения ситуации с антинаркотичними и реабилитационными организациями, было принято решение обратиться к президенту и предложить ему вынести тему на заседание СНБО.

"Я писал обо всем этом три недели назад. И за это время никакой реакции от чиновников НБУ. Я получил обратную связь от различных антинаркотических и реабилитационных организаций, представители которых высказывались в поддержку моей позиции. В то же время многие высказывали мнение о том, что хотя надзор над платежными системами проводит НБУ, решить проблему на этом уровне вряд ли удастся.. Потому что проблема действительно национального уровня. Глава государства должен быть вовлеченным в ее решение. Более того – держать ее решение под личным контролем. Эта тема заслуживает всестороннего расследования связи наркодельцов и одного из топ-менеджеров Нацбанка. А, возможно, даже достойна внимания СНБО", - отметил Владимир Фомичев.

Как сообщил журналист, текст письма к президенту выложен в свободный доступ. Владимир Фомичев призвал общественные организации подписать обращение.

"Я уже подготовил обращение и буду его присылать различным организациям. Прошу вас также тегнуть тех, к кому можно обратиться. Буду благодарен вам, мои друзья, за любую помощь", - написал Владимир Фомичев.

"Уважаемый господин Президент! Призываем вас взять ситуацию по использованию анонимных электронных кошельков и платежных систем для приема платежей за покупку наркотиков под личный контроль. Просим принять все предусмотренные законом меры по возобновлению работы финансового мониторинга, надзора за платежными системами и верификацией анонимных кошельков. Призываем вас провести заседание СНБО по торговле наркотиками в Украине. А также дать поручение провести всестороннее расследование действий чиновников НБУ, деятельность или бездействие которых позволила преступникам анонимно и безнаказанно продавать наркотические вещества гражданам, в том числе – детям!",- в частности говорится в обращении, которое опубликовал Владимир Фомичев.

Андрей Поддерегин был назначен директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди главных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и осуществления надзора за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.

Автор: Иван Бойко