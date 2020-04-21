После карантина в Украине треть работников сферы недвижимости останутся на удаленке - эксперт

По его словам, удаленная работа удобна не только сотрудникам, но и компаниям, поскольку они тратят огромные деньги на содержание офиса, сотрудников и коммунальные услуги.

После карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавируса, до 30% сотрудников в сфере недвижимости останутся работать удаленно.

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Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании DC Evolution со ссылкой на слова управляющего партнера консалтинговой компании в сфере недвижимости UTG Offices Владимира Гелюты.

"Скорее всего, до 30% сотрудников останутся работать удаленно. Они почувствовали, насколько это удобно и выгодно - не нужно тратить деньги на поездки в офис, бесчисленное количество кофе в стаканчиках и еду из кафе, а, главное, высвобождается время, которое раньше уходило на дорогу, а теперь можно использовать для более полезных занятий", - цитирует пресс-служба Гелюту.

Отмечается, что карантин заставил многие компании перевести своих сотрудников на удаленную работу.

"И чем дольше длится карантин, тем больше вероятность, что белые воротнички не захотят возвращаться в офис - особенно представители креативных и творческих специальностей", - говорится в сообщении.

По словам управляющего партнера девелоперской компании DC Evolution Андрея Рыжикова, удаленная работа удобна не только сотрудникам, но и компаниям, поскольку они тратят огромные деньги на содержание офиса, сотрудников, коммунальные услуги.

"Что в перспективе сделает менеджмент в такой ситуации? Он сократит свои площади, оставив только определенные службы, которые не могут не находиться в офисе. Безусловно, не каждый сотрудник хочет и умеет результативно работать удаленно: все мы любим прокрастинировать и особенно хорошо делаем это именно дома, где нет надзора и легко найти отмазки для своей совести. И вот здесь актуальными станут гибкие офисы, которые часто предлагают коворкинг пространства", - цитирует пресс-служба Рыжикова.

Отмечается, что COVID-19 обнажил слабые места крупных офисов с единой системой вентиляции.

"Человек с любым респираторным заболеванием, независимо от того, сидит ли он в огромном open space или личном кабинете, может передавать вирус окружающим. Уже понятно, что история с вирусом не закончится в мае, и в будущем необходимо обезопасить своих сотрудников: ставить бактерицидные лампы, спецфильтр, перераспределять офисы таким образом, чтобы перемешивался воздух", - подчеркнул Рыжиков.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

26 марта Киевский городской совет ввел для малого и среднего бизнеса 50-процентную льготу на оплату аренды коммунального имущества, которая будет действовать до 31 июля.

Справка УНИАН. DC Evolution – первая компания на украинском рынке недвижимости, которая внедрила услугу полного аутсорсинг-девелопмента. Портфель проектов компании включает более 40 разработанных концепций и аудитов, 1 млн кв. м. запроектированных, согласованных и запущенных в строительство и реконструкцию объектов, а также 8 объектов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, которые уже были введены в эксплуатацию.

UTG Offices –консалтинговая компания на рынке недвижимости Украины.