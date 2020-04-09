В Польше подсчитали, сколько украинских рабочих покинуло страну

Всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тысяч человек.

С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143,2 тысячи человек. Из них 31 тысячи - за последние десять дней.

Читайте такжеГраница на замке: в Украине будут работать только 19 пунктов пропуска (видео)

Об этом Liga.net рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тысяч человек. Из них 185 тысяч украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 миллиардов злотых (45 миллиардов евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.

По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, количество украинских трудовых мигрантов в Польше с 2014 года выросло в пять раз - с 300 тысяч до 1,5 миллиона. При этом официально трудоустроено только 483 тысячи граждан Украины. Это 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране.

По данным НБУ, за 2019 год приток денежных переводов в Украину составил около 12 миллиардов долларов. Больше всего их поступило от трудовых мигрантов из Польши - 3,8 миллиарда долларов.