В Украине могут криминализировать контрабанду медицинских товаров

Законопроект предлагает ввести наказание вплоть до трех лет тюремного заключения.

Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

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Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Мы разработали законопроект. Криминализируем незаконный вывоз товаров противоэпидемического назначения. Санкции, штрафы или заключение до трех лет предусматриваем. Чрезвычайно важный проект на данном этапе», - отметил министр юстиции Денис Малюська, представляя проект.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании правительство на 30 дней установило режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины.