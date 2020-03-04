В Украине 90% людей не могут купить себе жилье из-за высокой стоимости

По словам замминистра развития громад, на одного человека приходится 24 квадратных метра жилья.

В Украине на одного человека приходится 24 квадратных метра жилья, при этом порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости.

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Об этом заявила заместитель министра развития громад Валентина Москаленко, выступая на форуме «Ипотека - инструмент быстрого развития экономики».

«В Украине на одного человека приходится 24 метра жилья. При этом критерий – 30 квадратных метров», - сказала Москаленко.

По ее словам, порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости.

Москаленко назвала развитие ипотечного кредитования в Украине важным приоритетом для развития экономики и заявила о готовности властей содействовать этому процессу.

Как сообщал УНИАН, в украинском правительстве рассчитывают на снижение ставок по ипотечным кредитам до уровня 9-10% уже в сентябре.

По оценкам Национального банка, снижение ставок до такого уровня возможно при стабильно низкой инфляции в Украине в ближайшие два-четыре года.

В Конфедерации застройщиков Украины прогнозируют, что снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине вдвое - до 9-10% годовых - позволит увеличить объемы строительных работ в стране на 30-40%.